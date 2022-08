Wat begon als een online stunt, ligt drie maanden later in de rekken van alle Delhaize-supermarkten. Internetfenomeen Average Rob brouwde een ‘average’ pils die online in luttele uren uitverkocht was, en de vraag naar ‘Tout Bien’ stijgt alleen maar. “Ons einddoel is 11 miljoen blikjes verkopen, één voor elke Belg.”