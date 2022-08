Shinji Kagawa heeft verklaring voor mindere prestaties: “Echt zwaar in dit weer”

Ondanks zijn tonnen ervaring kon de Japanse vedette zich niet meteen een wedstrijd voor de geest halen waarin hij nog zo had afgezien van de hitte. “Het was echt zwaar om in dit weer te voetballen”, pufte hij. “Maar dat gold ook voor Anderlecht. Ik wil de warmte dus zeker niet als excuus inroepen voor dit slechte resultaat. Als je met 0-3 verliest in eigen­ huis, heb je niet veel te zeggen.”

Andermaal bleek het voor STVV o zo moeilijk om in de zone van de waarheid te geraken. De roep om een grote en balvaste spits klinkt zo met de dag luider. “Dat zou ons meer opties kunnen geven”, zei Kagawa. “Maar het is te goedkoop om het daarop te steken dat we zo weinig gevaar creëerden. We hebben voldoende kwaliteit in huis, ik heb vertrouwen in mijn ­medespelers. We moeten gewoon een andere oplossing bedenken om ons aanvalsspel te verbeteren.”(pivan)