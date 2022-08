Gratis ‘waterscan’ voor elk bedrijf moet oplossing brengen voor schaarste: “Ook voor ons imago wordt het belangrijker”

Door een nieuwe zuiveringsinstallatie gaat hij elk jaar zo’n 100.000 liter water besparen. Goed voor het milieu én de portemonnee, zegt Alex Meyvaert, baas van GMC in Evergem. De kmo had wel een duwtje in de rug nodig van de Vlaamse overheid om de investering te doen. Vanaf eind dit jaar biedt minister van Economie en Innovatie Jo Brouns álle kmo’s een gratis waterscan en een stappenplan om water te besparen aan.