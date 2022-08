Amper geboren en al onderwerp van een koninklijke roddel: dit was de soldaat die ‘niet dood kon gaan’

Elf keer neergeschoten in drie oorlogen, een oog en een hand verloren, gecrasht in een vliegtuig en twee jaar opgesloten in een krijgsgevangenenkamp. Dit is geen script van een film, maar wel het waanzinnige leven van Adrian Carton de Wiart. ‘The Unkillable Soldier’ als bijnaam. Vriend van Churchill, oorlogsheld in Groot-Brittannië, maar vooral ook Belg aan wie een koninklijke roddel vanjewelste kleefde.