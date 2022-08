Republikeinen hebben rapport klaar dat bijzonder kritisch is voor hoe Biden Amerikaanse troepen terugtrok uit Afghanistan

De republikeinen in de Verenigd Staten komen binnenkort met een rapport dat bijzonder kritisch is voor de manier waarop president Joe Biden zijn troepen terugtrok uit Afghanistan. De Amerikaanse zender CNN kon de finale versie van het rapport al inkijken.

Op het hoogtepunt van de Amerikaanse troepenterugtrekking uit Afghanistan waren er slechts 36 functionarissen op de luchthaven van Kaboel om vluchtende Afghanen te begeleiden. Dat staat in het kritische rapport van de republikeinen. Het opmerkelijke cijfer zou betekenen dat er slechts één functionaris per 3.444 geëvacueerden zou zijn geweest.

Het is slechts één van de details over de terugtrekking die tot nu toe nog niet bekendgemaakt werden. Volgens het rapport zou de president de feiten ook niet waarheidsgetrouw weergegeven hebben en was er geen plan om te voorkomen dat de door Amerikanen opgeleide Afghaanse commando’s niet zouden gerekruteerd worden door de tegenpartij.

“Veel van de evacuatieplannen van de regering-Biden dateren van het voorjaar van 2021, sommige zelfs nog voordat de president de terugtrekking aankondigde. En ze werden nooit geactualiseerd ondanks de winst van de Taliban op het slagveld, ondanks de verslechterende veiligheidssituatie en ondanks de herziene inlichtingenbeoordelingen”, zei Michael McCaul, de hoogste Republikein in de Commissie Buitenlandse Zaken.

Door het “totale gebrek aan goede planning door de regering-Biden” stegen evacuatievluchten op met slechts 50 procent van hun capaciteit aan boord, zegt het rapport. Maar ook de verwerking van vluchtende Afghanen aan de poorten van de luchthaven verliep te traag en mondde uit in chaos.

Volgens het rapport zouden voornamelijk mannen aan boord van de evacuatievluchten geraakt zijn, terwijl er net meer gevreesd werd voor de situatie van de vrouwen onder het regime van de taliban. Ook het feit dat vluchtenden tot op de startbaan geraakten om zich uiteindelijk vast te klampen aan vliegtuigen, getuigt van armzalige planning.

Het rapport van de republikeinen binnenkort gepubliceerd worden. Een exacte datum is er nog niet, maar maandag vierden de taliban de eerste verjaardag van hun machtsovername in Afghanistan. Het plan zou zijn om het rapport te publiceren naar aanleiding van die verjaardag.

