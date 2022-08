Internationale bezorgdheid over neonazi’s op IJzerwake: “Ik raad mensen van kleur af om straks in de buurt van Ieper te komen”

Verschillende Europese inlichtingendiensten zijn bezorgd over de IJzerwake van 27 en 28 augustus. Ze delen een document van een onderzoeksgroep die met de Amerikaanse overheid samenwerkt waarin het tweedaagse evenement in Ieper gecatalogiseerd wordt als een “far-right threat” (extreemrechtse dreiging). De analyse waarschuwt ook voor de komst van neonazistische verenigingen die openlijk hun bewondering voor Hitler tonen. Het schepencollege van Ieper, dat het evenement toeliet, buigt zich dinsdag opnieuw over de zaak.