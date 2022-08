Ex-aanvaller Milan voor AA Gent, Davy Roef dicht bij nieuw contract

AA Gent heeft zijn huiswerk bijna af, nu een huur van de Noorse international Jens Petter Hauge (22) zo goed als rond is. Zijn de fysieke en medische testen in orde, dan wordt de aanvaller tot het einde van het seizoen gehuurd van Europa League-winnaar Frankfurt, zonder aankoopoptie.

Hauge brak twee seizoenen geleden door bij de Noorse kampioen Bodø/Glimt, met veertien goals en tien assists in achttien wedstrijden. AC Milan kocht hem, maar een gebrek aan een vaste plaats dreef hem vorig seizoen tot een verhuur met verplichte aankoopoptie aan Eintracht Frankfurt. Ook in Duitsland was hij vaker invaller dan basisspeler, waardoor hij nu in Gent speelminuten moet sprokkelen om sterker te worden.

Hauge, een rechtsvoetige die bij voorkeur van links komt, moet het gat vullen dat de blessure van Tissoudali liet.

Het is nu nog wachten op een doublure voor doelman Davy Roef. Die staat overigens dicht bij een langer verblijf in Gent. Roef is in juni 2023 einde contract, maar de onderhandelingen met de 28-jarige keeper over een langer contract zijn vergevorderd. (ssg, kvu)