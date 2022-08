Ice, ice, baby. De afgelopen tien jaar is het aantal zaken dat ijs verkoopt verdubbeld in kleinere gemeenten en zelfs vertienvoudigd in steden. “Je kan gerust spreken van een explosie”, zegt Willy Mahaudens van Bakkers Vlaanderen. Met dank aan – hoe cynisch ook – de klimaatverandering. “Het aantal maanden dat je kan verkopen breidt uit, wat het economisch interessanter maakt.”