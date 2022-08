Kinderen komen er met de schrik van af na aanrijding op autosnelweg

Een interventieploeg van Brandweer Westhoek moest ook ter plaatse komen, omdat er sprake was van een gekneld persoon in een voertuig. Het bleek te gaan om een aanrijding tussen twee voertuigen, waarbij een ervan op zijn zijkant terechtkwam op de autosnelweg. Uiteindelijk zat niemand gekneld. Onder de betrokken inzittenden waren enkele kinderen, die wel hard geschrokken waren, maar volgens de brandweer raakte niemand gewond. De materiële schade was groot. De twee rijvakken waren even volledig afgesloten, wat leidde tot filevorming. Tijdens de takelwerken kon het verkeer al via een rijvak passeren.

De twee rijvakken waren even afgesloten. — © Thijs Pattyn