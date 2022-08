Largie Ramazani, de jonge Belg uit Lebbeke die Real even deed schrikken: “Na alles wat we hebben meegemaakt, betekende dat doelpunt veel”

Ramazani is een Belg, opgegroeid in Lebbeke en tot zijn twaalfde bij Anderlecht. “Scoren tegen de beste doelman ter wereld, dat was een heel groot moment voor Largie en voor onze familie”, zegt vader Mwanuke, die ook een berichtje kreeg van vader Thierry Courtois.

© AFP

“Het parcours van Largie is eigenlijk bizar. Op zijn twaalfde verlieten we Anderlecht, omdat hij te weinig speelde. Jean Kindermans wilde Yari Verschaeren en Evangelos Patoulidis (nu KV Oostende, red.) beschermen.” De familie beproeft haar geluk in Londen, waar een transfer naar Fulham in het water valt. Zijn oudere broer Diamant trainde even mee bij het Engelse Charlton, maar het was zijn jongere broer die er blijft. “Maar officieel mochten we hem niet aansluiten bij de Engelse bond. Vier jaar speelde hij er eigenlijk clandestien. Pas op zijn zestiende kon hij tekenen.” Dat deed hij bij Manchester United, waar hij drie jaar speelde. In 2019 debuteerde hij zelfs in de Europa League, in de hoop dat die minuten hem deden bijtekenen. Ramazani, 1,67 meter groot, vertrok na dat seizoen echter naar de Spaanse tweedeklasser. “Hij speelde al alles kapot bij de U23 van United en we vonden dat het tijd was om tegen mannen te spelen. Het was een risico, maar we geloven in zijn kwaliteiten. Vorig seizoen behoorde hij tot de beste spelers van tweede klasse. En dan dit. Na alles wat we hebben meegemaakt, betekende dat doelpunt veel.”

Broer Diamant, tot vorig seizoen bij Lokeren maar nu clubloos, is international voor Burundi maar Largie verkiest al sinds de U17 selecties bij België. Het is nu enkel nog wachten op zijn eerste minuten bij de beloften.(kvu)