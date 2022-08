Voor het eerst sinds jaren lekt er minder water uit de Vlaamse waterleidingen. Vorig jaar zelfs 6,7 miljard liter water minder dan in 2020. Maar in tijden van droogte en waterschaarste blijft 56,8 miljard liter water dat zomaar wegloopt nog altijd gigantisch veel. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is blij met de betere cijfers, maar er is volgens haar nog heel veel werk aan de winkel.