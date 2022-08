Al zeven doden na ontploffing in Armeens winkelcentrum

Het aantal dodelijke slachtoffers na de ontploffing op de Surmalu-groothandelsmarkt in de Armeense hoofdstad Jerevan is gestegen tot zeven. Het lichaam van een zevende slachtoffer werd van onder het puin gehaald, zo hebben de Armeense autoriteiten bekendgemaakt.

De reddingsoperatie gaat voort, luidt het. Volgens het ministerie voor noodsituaties werden meer dan zestig mensen in het ziekenhuis opgenomen. Twaalf onder hen liggen daar nog steeds, maar hun levens zouden niet in gevaar zijn.

Vermoedelijk ligt een opslagplaats van vuurwerk die niet in regel was met de veiligheidsvoorschriften, aan de basis van de ontploffing. Ook een gasleiding ontplofte. Inbreuken op de veiligheidsvoorschriften zijn niet ongewoon in Armenië.