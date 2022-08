Russen die zwijgen, zijn medeplichtig aan oorlog, meent Oekraïense president Zelenski

“De weigering om echt te vechten tegen het kwaad wordt de medewerking eraan. Dus als je het Russische staatsburgerschap hebt en zwijgt, betekent dat dat je niet vecht, wat betekent dat je het (de oorlog, red.) steunt”, meent president Zelenski. “En ongeacht waar je bent – zowel op het grondgebied van Rusland en in het buitenland – zou je je stem moeten laten horen om Oekraïne te steunen en dus tegen deze oorlog.” In tegenstelling tot eerdere oproepen aan het adres van de Russen, sprak president Zelenski hen ditmaal niet in het Russisch, maar in het Oekraïens toe.

In Oekraïne en de rest van de wereld moet iedereen “alles wat in zijn macht is, alles wat mogelijk is, doen om Rusland en degenen die de oorlog ondersteunen, een steeds hogere prijs voor de Russische staatsterreur te laten betalen”, vindt de president.

Zelenski zei dat gewerkt wordt aan nieuwe sancties tegen Rusland en “het stimuleren van de burgers van de terreurstaat om hun deel van de verantwoordelijkheid te voelen voor wat aan het gebeuren is”. Volgens de Oekraïense president breiden de discussies uit over visumbeperkingen in Europa voor mensen met een Russisch paspoort.

Rusland viel op 24 februari zijn buurland Oekraïne binnen. Bijna een halfjaar later woedt de oorlog er nog steeds. Volgens opiniepeilingen zou de meerderheid van de Russen de inval in Oekraïne steunen. Dat zegt echter niet zoveel: in Rusland wordt openlijke kritiek op het machtsapparaat streng bestraft.