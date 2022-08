Weinig Oekraïense vluchtelingen in België hebben al werk

Het blijkt moeilijk om de Oekraïense vluchtelingen in ons land naar een job te leiden. Dat schrijft L’Écho dinsdag. Meer dan 80 procent van de Oekraïense vluchtelingen in België zijn vrouwen. Ze beschikken vaak over solide kwalificaties. Maar het merendeel is van plan zo snel mogelijk naar huis terug te keren.

Van de ongeveer 50.000 Oekraïense vluchtelingen die sinds maart naar België gekomen zijn, wonen er ongeveer 30.000 in Vlaanderen, 7.000 in Brussel en 13.000 in Wallonië. In Vlaanderen hebben 3.356 Oekraïense vluchtelingen zich intussen aangemeld bij arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. In Wallonië openden 1.255 vluchtelingen een dossier bij Forem. In Brussel zijn 1.323 vluchtelingen ingeschreven bij Actiris.

Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat langs de arbeidsbemiddelingsdiensten een job gevonden heeft, ligt nog lager. VDAB maakt melding van 543 werkende Oekraïense vluchtelingen in Vlaanderen, Forem spreekt van 170 vluchtelingen in Wallonië. Over de situatie in Brussel is voorlopig geen cijfer beschikbaar.

VDAB nuanceert de cijfers. Zo hebben niet alle Oekraïners die in Vlaanderen aan de slag zijn, hun job langs de arbeidsbemiddelingsdiensten gevonden. Van de Oekraïense vluchtelingen die nog geen werk hebben gevonden, zijn sommigen psychologisch getekend door het geweld. Anderen moeten voor hun kinderen zorgen, noteert L’Écho.