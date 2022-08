Minstens zes mensen om het leven gekomen bij brand in Bengalese plasticfabriek

Bij een brand in een gebouw waarin een kleine plasticfabriek en restaurant huizen, in de Bengalese hoofdstad Dhaka, zijn minstens zes mensen om het leven gekomen.

De brand brak maandagmiddag uit, meldt een brandweerwoordvoerder. In de plasticfabriek werd onder meer speelgoed gemaakt. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.

Branden en industriële ongevallen met doden en gewonden komen in Bangladesh vaker voor. In juni kwamen nog 49 mensen om het leven bij een brand in een containerdepot.