Lichaam ontdekt in uitgebrande auto op parking van Carrefour

De brandweer heeft maandagnacht een melding gekregen over een autobrand op de parking van de Carrefour in Edegem. Na de bluswerken werd een lichaam aangetroffen in de wagen. De omstandigheden zijn voorlopig nog zeer onduidelijk. De politie voert een onderzoek en houdt alle pistes open, waaronder ook zelfmoord.

Brandweer Zone Rand kreeg afgelopen nacht een oproep over een brandend voertuig op de parking van de Carrefour in Edegem, aan de Prins Boudewijnlaan. De wagen brandde volledig uit. In het wrak werd een lichaam aangetroffen. De politie kwam massaal ter plaatse, ook het gerechtelijk labo en een wetsdokter werden gevraagd.

Over de omstandigheden en de oorzaak van de brand is voorlopig veel onduidelijk, alsook over de identiteit van het slachtoffer. De politie onderzoekt alle pistes, waaronder ook zelfmoord.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be