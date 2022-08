VERHALEN VAN OP SPOED. Vaarwel Tim. “Ik weet dat mijn papa me graag zag. Net daarom begrijp ik het niet”

Tim is een geliefde en opgewekte verpleger. Op een avond wandelt hij door de gangen van het ziekenhuis, en denken zijn collega’s dat hij gewoon aan het werk is. De volgende ochtend wordt hij dood aangetroffen in een kamer. Stef haalt herinneringen op met Lies, de dochter van Tim, die vertelt hoe ze als 10-jarig meisje het hele verhaal heeft beleefd.