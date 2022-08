Vlaamse mediagroepen verspreiden massa’s liefde tijdens 15e Antwerp Pride

Afgelopen zaterdag, tijdens de 15e editie van de Antwerp Pride, schaarden de grote Vlaamse mediagroepen zich als één blok achter de LGBTQIA+-gemeenschap. De schermgezichten, stemmen en medewerkers stapten mee in de kleurrijke parade door de binnenstad. Ook de medewerkers van Mediahuis, waartoe Nieuwsblad behoort, haalden hun grootste glimlach en hun beste dancemoves naar boven. En of het een succes was. Met zo’n 65 organisaties, 40 wagens en maar liefst 125.000 toeschouwers was deze editie ook meteen de grootste. Alleen maar liefde!