Veel transferactiviteit bij Genk: Lucumi naar Bologna, Samatta gearriveerd en ook Nigeriaanse flankaanvaller op komst?

Jhon Lucumi trekt naar Bologna. De club uit de Italiaanse Serie A lag al weken in poleposition om de Genkse Colombiaan binnen te halen als opvolger van de naar Rennes verkaste Arthur Theate. Bologna betaalt de contractueel vastgestelde som van 8 miljoen euro voor Lucumi, die in zijn laatste contractjaar zat, plus 20 procent op de volledige transfersom bij doorverkoop.

Genk probeert intussen ook de huurdeal met Fenerbahçe over Ally Samatta af te ronden. Er moeten nog enkele obstakels worden weggewerkt op clubniveau, Samatta moet vooral nog een dading treffen met zijn Turkse club. Officieel nieuws volgt mogelijk vandaag. Samatta is al in Genk om bij witte rook meteen in te stappen op training.

En er beweegt nog iets aan inkomende kant. De Nigeriaan Yira Sor (21) ontbrak zondag in de kern van Slavia Praag. De flankaanvaller heeft zijn zinnen gezet op een Belgisch avontuur en moet minstens 8 miljoen kosten.(mg)