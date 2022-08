Turkije in de ban van wonderkind Arda Güler (17), die ‘Messiaans’ doelpunt scoort tijdens eerste invalbeurt van het seizoen

Voetbalminnend Turkije is in de ban van Arda Güler. Het 17-jarige toptalent van Fenerbahce scoorde maandagavond meteen twee keer tijdens een invalbeurt van dik 20 minuten. Zijn tweede doelpunt wordt op sociale media vergeleken met een doelpunt van … Lionel Messi.

Güler mocht op het veld van Kasimpasa invallen in minuut 69, toen Fenerbahce al 0-4 leidde. De jonge aanvallende middenvelder scoorde in minuut 86 de 0-5 en maakte er in minuut 92 zelfs nog 0-6 van. Lekkere invalbeurt.

Vorig seizoen mocht de piepjonge Güler al proeven van de Süper Lig. In zijn debuutjaar kwam hij in 284 speelminuten al aan drie assists en drie goals.

Voor dit seizoen werd het wonderkind gebombardeerd tot de nieuwe nummer 10 van de Turkse topclub. Een basisplaats lijkt er nog niet meteen in te zitten - fysiek moet hij nog stappen zetten -, maar de balbehandeling van de aanvallende middenvelder is nu al oogstrelend.

De beelden:

