Amerikaans gerecht wil document dat basis vormde voor huiszoeking bij Trump niet vrijgeven

Het document vormt de basis voor het huiszoekingsbevel waarmee de FBI begin vorige week een inval deed in Trumps landgoed Mar-a-Lago in Palm Beach. De New York Times en andere media hadden een officiële openbaarmaking gevraagd. Het ministerie heeft de rechtbank nu echter gevraagd om het document achter slot en grendel te houden. De rechter die het huiszoekingsbevel heeft ondertekend moet nog definitief beslissen of het document openbaar wordt gemaakt.

Bij de huiszoeking werden in totaal twintig dozen met documenten in beslag genomen. Uit de inventaris blijkt dat daar ook elf reeksen met geheime documenten bij waren. Sommige van die documenten hadden het label ‘top secret’, waarvoor het allerhoogste niveau van geheimhouding vereist is. Onderzoekers vermoeden dat Trump door het bezit van de geheime documenten een Amerikaanse spionagewet heeft overtreden.

Na de inval beschuldigde Trump de FBI ervan zijn paspoorten te hebben gestolen. Volgens de New York Times heeft het ministerie van Justitie nu fouten erkend en contact opgenomen met de advocaten van Trump om de documenten, waarvan sommige zijn verlopen, terug te geven.