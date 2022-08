“Explosies en brand bij Russisch wapendepot op Krim”

De brand brak rond 5.15 uur uit in een tijdelijk wapendepot op een Russische militaire basis in het district Dzhankoi. “Door de brand ontstond er een ontploffing van de munitie”, klinkt het. Volgens de gouverneur van de Krim Sergej Aksionov, die ter plaatse kwam, zijn twee burgers gewond geraakt. Een dorp in de buurt van de militaire basis wordt ontruimd.

Vorige week waren er al meerdere explosies op een militair vliegveld op de Krim, vermoedelijk door een Oekraïense raketaanval. Daarbij viel een dode en raakten zeker acht gevechtsvliegtuigen beschadigd. Volgens het Russische ministerie van Defensie zou toen munitie per ongeluk ontploft zijn. Het Oekraïense leger heeft niet bevestigd dat het verantwoordelijk was voor de aanval.

De Krim, een schiereiland in Oekraïne dat in 2014 door Moskou werd geannexeerd, ligt sinds de Russische inval in de frontlinie. Russische vliegtuigen stijgen er bijna dagelijks op om doelen aan te vallen in gebieden die onder controle van Kiev staan en verschillende gebieden van het schiereiland liggen binnen het bereik van Oekraïense kanonnen en drones.