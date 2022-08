Referee Department verwachtte rode kaart voor Christian Brüls na fout op Yari Verschaeren: “Ernstig gemeen spel”

Er was afgelopen weekend heel wat te doen over de fout van Christian Brüls op Yari Verschaeren tijdens STVV-Anderlecht (0-3). De middenvelder van STVV kwam er - zelfs na een interventie van de VAR - vanaf met een gele kaart. Het Referee Department liet dinsdag weten dat een rode kaart op zijn plaats was. “Het is belangrijk om dit soort fouten, waarbij er totaal geen mogelijkheid is om de bal te spelen, consistent te bestraffen.”