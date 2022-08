Trump bekritiseren doe je niet ongestraft: Liz Cheney stevent af op onvermijdelijke nederlaag in Republikeinse voorverkiezing

Liz Cheney (56) is een onversneden Republikeinse: ze is tegen overheidsinmenging, ze is voor vrij wapenbezit, en ze is tegen abortus. En ze is de dochter van Dick Cheney, de vicepresident van George W. Bush en een conservatief icoon. En toch is de kans bijzonder klein dat Cheney dinsdag de Republikeinse voorverkiezing voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in de staat Wyoming wint.