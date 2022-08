Tientallen talibanstrijders gedood bij gevechten met tegenstanders

Bij gevechten in Afghanistan tussen eenheden van het talibanregime en tegenstanders zijn 58 talibanstrijders gedood. Dat meldt de Afghaanse krant Hasht-e Subh, die zichzelf onafhankelijk noemt. De felle botsingen tussen de taliban en troepen van het Nationaal Verzetsfront (NRF) vonden plaats in de provincie Panjshir.

Het dagblad baseert zich op plaatselijke bronnen in Panjshir, waar de Panjshirvallei het voornaamste bolwerk van verzet is tegen het regime. De NRF-troepen leden ook verliezen, aldus de krant, maar het exacte aantal is nog onbekend. De afgelopen dagen zouden meerdere dorpen en bases van de taliban zijn veroverd door NRF-troepen. Die zouden ook veertig talibanstrijders gevangen hebben genomen.

Het is ondertussen een jaar geleden dat de radicaalislamitische taliban na de terugtrekking van de Amerikaanse en andere internationale troepen opnieuw aan de macht kwamen in Afghanistan. De situatie oogt vandaag somber, zeker voor meisjes en vrouwen. Experts waarschuwen dat Afghanistan opnieuw een haven is geworden voor terrorisme.