Laura ‘Madam Bakster’ Verhulst gaat voor kindje met haar overleden man

Laura Verhulst (29), beter bekend als blogster Madam Bakster, probeert een kindje te krijgen van haar overleden echtgenoot Kobe. Dat vertelt ze in Flair. Kobe overleed vorig jaar in december aan kanker, maar liet voor zijn chemobehandeling spermacellen invriezen.

Laura verloor haar man Kobe, met wie ze negen jaar van haar leven deelde, na een twee jaar durende strijd tegen maagkanker. Op het moment dat hij ziek werd, wilden ze aan kinderen beginnen. Kobe steunde zijn vrouw volop in haar wens om zijn kindje te krijgen, ook toen duidelijk werd dat hij daar zelf niet meer bij zou zijn. “Hij kocht allerlei cadeautjes voor ons toekomstige kindje en we vroegen de meters en peters die we in gedachten hadden”, vertelt Laura in Flair. “We vonden het heel belangrijk om samen nog dergelijke stappen te zetten. Hij putte zelf ook kracht uit die gedachte.”

Pas zes maanden na het overlijden mocht Laura wettelijk gezien starten met het traject om Kobes kindje te krijgen. Daarvoor heeft ze twee jaar tijd. Intussen is de Gentse gestart met de eerste hormoonbehandeling. “Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het lukt, maar als het ons niet gegund is, dan troost ik me met de gedachte dat ik werkelijk alles heb geprobeerd.”

Laura en Kobe in hun Gentse bakkerij in 2016. — © fvv

Mensen vrezen dat Laura een kindje van Kobe wil om hem levend te houden, vertelt ze. “Maar een kindje zal Kobe nooit vervangen. Ik verwacht zelfs geen eigenschappen van Kobe in de baby te zien.” De onderneemster probeert vooral de keuze te maken die haar het meeste vreugde zal bezorgen, en dat is mama worden. “Ik besef dat het alleenstaand ouderschap geen walk in the park is, maar als je het uit liefde doet, kom je al een heel eind verder.”

Laura is vanaf vandaag ook columniste in Flair. Ze zal wekelijks schrijven over haar kinderwens en haar nieuw leven.

