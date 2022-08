Amerikaanse legerchef: “Chinese manoeuvres zijn onverantwoordelijk”

De beslissing van China om raketten af te schieten boven Taiwan is “onverantwoordelijk”. Dat heeft de Amerikaanse commandant Karl Thomas dinsdag gezegd tijdens een rondetafelgesprek in Singapore. Volgens hem moeten de acties en de claims van China in vraag gesteld worden.

China heeft de grootste militaire manoeuvres uit zijn geschiedenis gestart in de buurt van Taiwan, in een reactie op het bezoek van verschillende leden van het Amerikaanse Congres aan Taiwan, onder wie voorzitster van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. China heeft vijf dagen lang oorlogschepen en gevechtsvliegtuigen ontplooid en raketten afgevuurd, om zo een blokkade van het eiland te stimuleren.

Vice-admiraal van de Seventh Fleet Thomas noemde het afvuren van ballistische raketten boven het eiland dinsdag “onverantwoordelijk” en verklaarde dat de manoeuvres gevaarlijk dicht bij internationale vaarroutes gekomen waren. Thomas bevindt zich in Singapore om er een militaire oefening te starten met de Zuidoost-Aziatische landen.

China ziet Taiwan als een deel van zijn grondgebied en zegt het land op een dag te “verenigen”, indien nodig met geweld.

Thomas vergeleek de Chinese dreiging tegenover Taiwan met de manier waarop China zich gedraagt in de Zuid-Chinese Zee. “Als we (de acties van China tegen Taiwan) niet in vraag stellen, kan dit evolueren naar de situatie op de eilanden in de Zuid-Chinese Zee die nu militaire buitenposten zijn geworden, met raketten, grote landingsbanen, hangars, radars en afluisterposten”, zei hij.

De Seventh Fleet van de Amerikaanse marine is gevestigd in Japan en maakt een belangrijk deel uit van de Amerikaanse aanwezigheid in de Stille Oceaan.

Woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Ned Price herhaalde maandag tijdens een persbriefing dat het bezoek van leden van het Congres aan Taiwan past binnen de steun van de VS aan het Eén-Chinabeleid. “China heeft daarop overdreven gereageerd.”