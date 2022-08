Pieter-Jan (29) wil als eerste Belg Kanaal oversteken op sup nadat hij vriendin verloor aan kanker

Pieter-Jan Buekens (29) heeft al eens 25 kilometer met de sup afgelegd. De tocht van Engeland naar België zou 40 kilometer lang zijn. — © IF

Hij haalde ooit het nieuws toen hij ging snowkiten op het strand, en nu is Pieter-Jan Buekens (29) klaar voor een volgende stunt: het Kanaal oversteken op een sup. De tocht van ongeveer 40 kilometer lang moet geld opleveren voor wetenschappelijk onderzoek naar eierstokkanker. Want hij verloor een vriendin aan de ziekte. “Ik wil de tocht in minder dan zeven uur doen”, zegt hij.

Pieter-Jan Buekens. — © if

Pieter-Jan is huisdokter in opleiding, en duidelijk niet vies van een stunt. Al maandenlang traint hij om het Kanaal over te steken... op een sup. “Dat is een tocht van 32 kilometer in vogelvlucht. Maar door de stroming maak je automatisch een grote bocht, waardoor ik ongeveer 40 kilometer moet suppen”, vertelt Pieter-Jan.

Komende zaterdag wil hij een eerste poging ondernemen. “Het moet bij doodtij. De omstandigheden zien er redelijk uit, maar de wind kan nog roet in het eten gooien. Als het zaterdag niet lukt, proberen we het op 17 of 18 september, het volgende doodtij.” Pieter-Jan en enkele kompanen willen ’s ochtends vroeg rond 6.30 uur met een motorbootje vanuit Boulogne richting Engeland varen. Daar kruipt Pieter-Jan dan op zijn sup, om er urenlang niet meer af te komen. Onderweg vaart het bootje naast hem ter ondersteuning.

Dodelijke ziekte

De tocht onderneemt hij niet zomaar: de arts wil geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar eierstokkanker. In 2021 verloor Pieter-Jan een goede vriendin aan de ziekte. “Wanneer jonge vrouwen het krijgen, is er haast geen genezing mogelijk. Bijna iedere vrouw sterft eraan. Dat zoiets voorvalt in je persoonlijke kring, is ingrijpend. Dat is een familiedrama, hé. Er moet zo snel mogelijk meer onderzoek gebeuren naar de ziekte zodat de overlevingskans groter wordt.”

Momenteel staat de teller al bijna op 700 euro. “Ik heb er nog niet veel reclame voor gemaakt, want we moesten eerst zeker zijn dat de tocht zou doorgaan. Maar ik hoop toch om ruim boven de 1.000 euro uit te komen. Het was altijd de bedoeling om de poging te koppelen aan een goed doel.”

Wereldrecord te hoog gegrepen

Ondertussen heeft Pieter-Jan toestemming gevraagd aan de kustwacht van zowel Frankrijk als Groot-Brittannië, terwijl hij al maandenlang een speciaal trainingsschema volgt. “Eentje voor marathonlopers, omdat de afstand eigenlijk vergelijkbaar is. De langste tocht die ik nu al gemaakt heb, is 25 kilometer.”

Als de oversteek lukt, wordt Pieter-Jan waarschijnlijk de eerste Belg die ooit het Kanaal overstak op een sup. “Ik heb geen weet van een andere Belg die het ooit deed, wel van een achttal andere mensen. Vooral Britten”, zegt hij. “Het wereldrecord staat op iets meer dan vijf uur, maar dat zal te hoog gegrepen zijn (lacht). Onder de zeven uur ben ik heel tevreden.”