Binnen dertig jaar ontstaat “extreme hittegordel” in Verenigde Staten

Binnen dertig jaar zal er in de Verenigde Staten sprake zijn van een “extreme hittegordel”, die zich uitstrekt van Louisiana in het zuiden tot Lake Michigan in het noorden, door de Midwest. Dat blijkt uit een rapport dat de vzw First Street Foundation, die klimaatrisico’s in kaart brengt, maandag heeft gepubliceerd. In de zone, die een kwart van het land beslaat, wonen meer dan 107 miljoen Amerikanen.

In de hittegordel zal in 2053 sprake zijn van minimaal één dag per jaar met een extreme hitte tot 51 graden Celsius. Vandaag is dat al zo in 50 Amerikaanse county’s. Zowat 8 miljoen mensen worden daardoor getroffen. Binnen dertig jaar zijn dat 1.000 county’s, in de staten Texas, Louisiana, Arkansas, Missouri, Illinois, Iowa, Indiana en in het zuiden van Wisconsin. Volgens het rapport zal vooral de Midwest getroffen worden, omdat het zo ver verwijderd is van de zee. Toch komen ook kleinere regio’s op de oostkust en in het zuiden van Californië in moeilijkheden. Zowat 107 miljoen mensen zullen te maken krijgen met de extreme temperaturen.

De vzw First Street Foundation baseerde de voorspellingen op een gematigd scenario van klimaatexperten van de Verenigde Naties (IPCC), waarin de uitstoot van broeikasgassen in de jaren 2040 een piek bereikt en daarna opnieuw afneemt. De hitte veroorzaakt in de VS meer doden dan overstromingen of orkanen. Vooral in regio’s die niet zijn aangepast aan de sterke hitte, zoals het noorden van de VS, leidt de warmte tot problemen.

Afgezien van de extreme temperaturen zullen de Verenigde Staten in zijn geheel verder opwarmen de komende jaren, zo blijkt uit de studie. De vzw onderzocht de verwachte lokale temperaturen voor de zeven warmste dagen in 2023, en keek daarna hoeveel van die dagen er in 2053 zullen zijn. Dat bleken er gemiddeld achttien, ofwel elf warmste dagen meer.