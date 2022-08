Sergio Gomez officieel van Manchester City: “Dankzij Anderlecht ben ik speler geworden die ik nu ben”

Sergio Gomez is officieel een speler van Manchester City. Dat hebben zowel Anderlecht als The Citizens dinsdagmiddag gecommuniceerd. De 21-jarige linksback tekende een contract van vier jaar bij de Engelse topclub, waar hij ploegmaat wordt van Kevin De Bruyne en Erling Haaland. De transfersom bedraagt bijna 15 miljoen euro, en kan met bonussen oplopen tot iets meer dan 20 miljoen. Anderlecht heeft ook percentage op doorverkoop bedongen.

“Anderlecht heeft mij alle kansen geboden om mijn potentieel te ontwikkelen”, zegt Gomez op de website van paars-wit. “Het is dankzij deze club dat ik de speler ben geworden die ik nu ben. Ik ben de club daarvoor enorm dankbaar. Ik vond het een fantastische ervaring om hier telkens voor een vol Lotto Park te spelen. De fans en de club zullen voor altijd een plekje in mijn hart hebben.”

Ook op zijn persoonlijke sociale media nam Gomez afscheid van paars-wit. “Het is moeilijk om veel te zeggen met zo weinig plaats”, aldus de Spanjaard op Twitter. “Het is moeilijk om zo veel van iets te houden in zo’n korte tijd. Je hebt het bereikt. Bedankt RSCA, ploegmaats, staf en iedereen die deel uitmaakt van deze club. Bedankt om mij welkom te heten zoals jullie dat deden een jaar geleden en bedankt voor alle herinneringen die we samen opgebouwd hebben.”

Peter Verbeke: “Once in a lifetime opportunity”

“Uiteraard is het altijd de bedoeling van de club om goede spelers langer bij ons te houden”, zegt Anderlecht-CEO Peter Verbeke op de clubwebsite. “Maar soms krijgt een speler een ‘once in a lifetime opportunity’ die we hem niet willen ontzeggen. De evolutie van Sergio is opnieuw een voorbeeld van hoe deze club het talent ontwikkelt van jonge spelers en hen kan klaarstomen voor de absolute top.”

