Moeder van aanvaller Salman Rushdie: “Sinds zijn reis naar Libanon is hij een wispelturige introvert”

Hadi Matar, de 24-jarige man die vrijdag schrijver Salman Rushdie aanviel in New York, was volgens zijn moeder een eenzaat. “Na een reis naar het Midden-Oosten sloot mijn zoon zichzelf op in de kelder en weigerde hij maandenlang om met ons te praten”, zegt Silvana Fardos in een interview met de Britse krant Daily Mail.

Matars ouders stammen uit het sjiitische zuiden van Libanon. In 2018 bracht de jongeman een maand door in de regio, waar de Iraanse dochteronderneming Hezbollah de plak zwaait. Na de reis naar Libanon keerde hij volgens zijn familie terug als een “wispelturige introvert”.

Hij weigerde maandenlang om te spreken met zijn moeder en zussen. “Ik verwachtte dat hij na de reis extra gemotiveerd zou zijn om een diploma te behalen en werk te zoeken. In plaats daarvan sloot hij zichzelf op in de kelder. Hij slaapt sindsdien overdag en eet ’s nachts.”

Hadi Matar stak Rushdie bij de aanval drie keer in de nek en vier keer in de buik. De schrijver werd ook in zijn rechteroog en borst geraakt. Silvana Fardos laat weten dat ze hoopt dat Rushdie spoedig herstelt. “Ik kan maar niet geloven dat mijn zoon in staat is om zoiets te doen.”

© AP

Matar werd meteen na de feiten overmeesterd. Hij is aangeklaagd voor poging tot doodslag en geweldpleging. De twintiger pleit onschuldig.

Tijdens haar ondervraging door de FBI verklaarde Silvana Fardos dat ze haar zoon niet meer wenst te spreken. “Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Ik heb mijn handen vol met het opvoeden van twee minderjarige kinderen. Zij zijn helemaal over hun toeren over de gebeurtenissen in New York.”