Poetin: “Verenigde Staten willen Oekraïens conflict rekken en de wereld destabiliseren”

“De situatie in Oekraïne toont aan dat de VS het conflict willen rekken. En ze handelen op dezelfde manier door mogelijk conflicten te veroorzaken in Azië, Afrika en Latijns-Amerika”, zei Poetin tijdens een speech voor de Internationale Veiligheidsconferentie in Moskou.

“Het Amerikaanse avontuur in Taiwan, dat is niet simpelweg een bezoek van een onverantwoordelijke politica, maar maakt deel uit van een opzettelijke en bewuste strategie om de situatie in de regio en in de wereld te destabiliseren en chaotisch te maken”, klonk het. Het gaat om een “brutale demonstratie van hun gebrek aan respect tegenover de soevereiniteit van andere landen en hun internationale verplichtingen”, aldus Poetin nog, die spreekt van een “zorgvuldig voorbereide provocatie”.

De relaties tussen Washington en Moskou zijn erg gespannen sinds de inval in Oekraïne op 24 februari, nu de VS Oekraïne steunen met wapens. Omdat het Westen zware sancties heeft opgelegd tegen Rusland, wil Moskou de relaties met Aziatische en Afrikaanse landen aanhalen, en in het bijzonder met China.

Moskou noemde het bezoek van Pelosi aan Taiwan eerder deze maand al een provocatie en heeft verklaard dat Peking het recht heeft om de “nodige maatregelen te nemen om zijn soevereiniteit te beschermen”.