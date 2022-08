Poliovaccinatieteam beschoten in Pakistan, twee agenten gedood

In het district Tank, in het noordwesten van Pakistan, hebben twee schutters twee agenten gedood die een poliovaccinatieteam moesten beschermen. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Pakistan is een van de twee landen ter wereld waar polio, dat extreem besmettelijk is en verlamming kan veroorzaken, een endemische ziekte blijft. Nochtans viseren islamitische militanten net als in Afghanistan al jarenlang vaccinatieteams. “Twee gewapende mannen, die zich verborgen hielden in een klein kanaal, hebben het vuur geopend op de agenten vanop een heel korte afstand”, zegt de hoofdofficier. De aanvallers “hebben de twee leden van het vaccinatieteam gespaard en zijn gevlucht op een moto”, klinkt het.

Sinds 2012 zijn in Pakistan al tientallen mensen gedood die ofwel vaccins toedienen of het vaccinatieteam moeten beschermen. Sommige islamitische Pakistani geloven dat de vaccins deel uitmaken van een westers complot om alle moslimkinderen te steriliseren. Volgens anderen zou het vaccin varkensvet bevatten, en daarom verboden zijn voor moslims.

Eind juni lanceerde Pakistan een nieuwe vaccinatiecampagne, waarmee het 12,6 miljoen kinderen een poliovaccin wil toedienen. In april registreerde het land zijn eerste geval in 15 maanden tijd. Sindsdien zijn al veertien nieuwe gevallen bekend. Ook in de Verenigde Staten is opnieuw polio vastgesteld. Daar werd in juli het eerste geval in tien jaar tijd geregistreerd. Groot-Brittannië gaat voorstellen om kinderen in Londen tussen een en negen jaar oud een nieuwe dosis toe te dienen, nadat het virus zijn ingang vond in het afvalwater van de Britse hoofdstad.