Russische vrouwen met tien kinderen krijgen weer eretitel ‘Moeder-Heldin’

Russische vrouwen die tien of meer kinderen hebben, krijgen de eretitel Moeder-Heldin. President Vladimir Poetin herstelt die titel, die ook al in de Sovjet-Unie werd gebruikt. Volgens het staatspersbureau TASS krijgen de Moeder-Heldinnen voor het baren van zoveel kinderen ook een beloning van 1 miljoen roebel, zo’n 16.000 euro.

De onderscheiding werd ingevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog om vrouwen met veel kinderen financiële steun te geven, terwijl veel mannen vochten aan het front. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft de Russische overheid de titel afgeschaft.

Nu wordt de titel weer ingevoerd tijdens een andere oorlog, veroorzaakt door de Russische invasie in Oekraïne. Om Moeder-Heldin te zijn, moeten de vrouw en haar tien kinderen wel Russische staatsburgers zijn. Gemiddeld wordt er in Rusland per vrouw maar 1,5 kind geboren.