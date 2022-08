Als kind al fan van David Silva en Manchester City, nu neemt hij hetzelfde rugnummer: Sergio Gomez maakt droom waar

In 2012, het jaar waarin Manchester City voor het eerst landskampioen werd, vroeg Sergio Gomez naar verluidt aan zijn broer Ruben - die een schoolreis maakte naar Engeland - om een shirt mee te brengen met het nummer en de naam van David Silva op.

Ruben Gomez postte destijds ook een foto van zichzelf en zijn jongere broer in City-outfit op Twitter. Dinsdagmiddag deelde hij die tweet opnieuw: “Stop nooit met het najagen van je dromen”, schreef Ruben Gomez erbij.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tien jaar later maakt Gomez zijn droom waar: spelen bij Manchester City. Niet toevallig koos hij dus voor het rugnummer 21 van de Spaanse City-legende David Silva. “City is het beste team in Engeland en met Pep Guardiola heb ik de kans om te leren en me te ontwikkelen onder de meest voortreffelijke voetbalcoach ter wereld. Voor deze club spelen, is een droom die uitkomt”, aldus Gomez over zijn toptransfer.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen