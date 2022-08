Officieel: KRC Genk huurt Ally Samatta van Fenerbahce

Ally Samatta is terug in de Cegeka Arena. — © KRC Genk

Het is officieel: Ally Samatta is (opnieuw) een Genkie. De Tanzaniaan wordt door blauw-wit tot het einde van het seizoen gehuurd van de Turkse topclub Fenerbahce, mét aankoopoptie. Samatta, die het rugnummer 7 overneemt van de naar Reims vertrokken Junya Ito, traint dinsdagnamiddag om 15 uur meteen mee met zijn nieuwe ploegmaats.

Lees hier de officiële aankondiging van KRC Genk:

“KRC Genk verwelkomt Ally Samatta terug in de Cegeka Arena. Er werd met Fenerbahçe een huurovereenkomst bekomen tot het einde van het huidige seizoen, inclusief een aankoopoptie.

Het is een blij weerzien met de goedlachse 29-jarige Tanzaniaan. Ally wist zich in de periode van januari 2016 tot januari 2020 reeds in de supportersharten te spelen, alvorens hij transfereerde naar Aston Villa en in de Premier League terechtkwam. Hij heeft al 191 wedstrijden in Genkse loondienst op de teller, waarin hij 76 maal wist te scoren en 20 assists gaf. Hij speelde ook een voorname rol in het kampioenenseizoen 2018-2019.

We kijken er naar uit om opnieuw “Sama-Samagoal” door het stadion te horen weerklinken. Welkom terug Ally en veel succes!”

Lucumi naar Bologna, Sor op komst

Er is nog meer activiteit bij Genk. Verdediger Jhon Lucumi trekt naar Bologna. De club uit de Italiaanse Serie A lag al weken in poleposition om de Genkse Colombiaan binnen te halen als opvolger van de naar Rennes verkaste Arthur Theate. Bologna betaalt de contractueel vastgestelde som van 8 miljoen euro voor Lucumi, die in zijn laatste contractjaar zat, plus 20 procent op de volledige transfersom bij doorverkoop.

En er beweegt nog iets aan inkomende kant. De Nigeriaan Yira Sor (21) ontbrak zondag in de kern van Slavia Praag. De flankaanvaller heeft zijn zinnen gezet op een Belgisch avontuur en moet minstens 8 miljoen kosten.

