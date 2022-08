Brandweer bestrijdt bosbranden in noorden van Italië en Sicilië

Verschillende korpsen werden maandagavond opgeroepen voor een bosbrand ten westen van de kuststad Rimini. Het vuur brak uit in een wandelgebied in het dorp Civitella di Romagna in Forlì-Cesena, aldus de brandweer dinsdag.

De brandweer bracht tien mensen in veiligheid. Op videobeelden zijn dikke rookwolken te zien en door de hevige wind wordt het vuur steeds opnieuw aangewakkerd, aldus de brandweer nog.

Op het populaire vakantie-eiland Sicilië bestrijdt de brandweer dinsdag een brand in de kustgemeente Trabia, ten oosten van Palermo. Volgens de media bedreigt het vuur ook enkele residentiële gebouwen. Inwoners werden in veiligheid gebracht omdat het gevaar bestond dat gasflessen zouden ontploffen.

De voornaamste redenen voor de branden zijn volgens de autoriteiten de aanhoudende droogte en nalatigheid of brandstichting.

Volgens data van het European Forest Fire Information System (EFFIS) was op 13 augustus al ongeveer 42.000 hectare vegetatie verwoest door branden, meer dan het gemiddelde in deze periode in de laatste 15 jaar. EFFIS houdt enkel rekening met gebieden van 30 hectare of groter bij die berekening.