Vlammen verspreiden zich razendsnel over kurkdroge berm net naast E19

Op de buitenring in Machelen, net voor het knooppunt met de E19 richting Antwerpen, heeft dinsdagmiddag een bermbrand gewoed.

Het vuur ontstond rond 14 uur om een onbekende reden. De vlammen zetten, aangejaagd door de strakke wind, meteen over tientallen meters de kurkdroge vegetatie over de volledige hoogte van de berm in brand.

De brandweer van de zone Vlaams-Brabant West kon het vuur uiteindelijk snel blussen. Niemand raakte gewond en er waren ook geen woningen in gevaar. De rechterrijstrook van de ring bleef tot ongeveer 15 uur afgesloten, wat wel zorgde voor een file richting Gent.