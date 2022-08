Amerikaanse first lady Jill Biden test positief op coronavirus

Na de Amerikaanse president Joe Biden heeft ook zijn vrouw, first lady Jill Biden, positief getest op corona. Dat meldt het Witte Huis.

De 71-jarige Jill Biden testte maandag negatief tijdens een routinetest, maar kreeg ’s avonds verkoudheidssymptomen. Een tweede sneltest was eveneens negatief, maar een PCR-test bleek wel positief, staat in een persbericht van Bidens communicatieverantwoordelijke. De first lady kreeg vier vaccindosissen en vertoont enkel “milde symptomen”.

Jill Biden wordt behandeld met Paxlovid en zal zich minstens vijf dagen isoleren. Ze verblijft momenteel samen met Joe Biden in een privéwoning in South Carolina en blijft daar ook tot ze twee negatieve coronatests aflegt. De president moet normaal gezien later vandaag terugkeren naar Washington om er een wet te ondertekenen, schrijft CNN. Hij legde volgens ABC News dinsdagochtend een negatieve test af en zal de komende dagen regelmatig getest worden. Als nauw contact van Jill zal hij de komende tien dagen binnen een mondmasker dragen, en ook wanneer hij nauwe contacten heeft.