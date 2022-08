Spaans verdediger Nacho Monreal hangt voetbalschoenen aan de haak

Linksachter Nacho Monreal (36) heeft aangekondigd dat hij een punt zet achter zijn carrière als profvoetballer. De bij Osasuna opgeleide Spanjaard droeg de kleuren van Real Sociedad sinds 2019, nadat hij zes jaar voor Arsenal had gespeeld.

“Zesendertig jaar voetballer, zestien als prof. Ik heb mijn lichaam tot grenzen gedreven die ik me nooit had kunnen voorstellen”, schreef Nacho Monreal op Instagram. “Mijn knie stuurde me een duidelijke boodschap. Ik luisterde naar mezelf en aanvaardt de situatie.”

Monreal speelde voor Osasuna (2006-2011), Malaga (2011-2013), Arsenal (2013-2019) en Real Sociedad (2019-2022). Die laatste club nam eind mei afscheid van hem. Met Arsenal won hij drie keer de FA Cup, met Real Sociedad won hij de finale van de Copa del Rey 2019-20.

Tussen 2009 en 2018 droeg Nacho Monreal het shirt van de Spaanse nationale ploeg. Hij verzamelde 22 caps maar speelde geen enkel groot toernooi met La Roja. (belga)