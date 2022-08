Dries Van Langenhove pleit voor “wetenschappelijk experiment met enkel etnische Vlamingen”

In een volgend bericht voegde hij daar nog aan toe dat het ‘eigenlijk niet zo’n gek idee is’ om mensen van kleur af te raden om naar Ieper te gaan, zoals een Duitse muziekwetenschapper in Het Nieuwsblad had gezegd. ‘Misschien moeten we, zuiver bij wijze van wetenschappelijk experiment, eens kijken wat er zou gebeuren met een Vlaamse stad als we er een tijdje enkel nog etnische Vlamingen toelaten en we de “multiculturele verrijking” dus terugdraaien’, aldus Van Langenhove. Wat later verwijderde hij de boodschap, maar naar eigen zeggen alleen omdat hij ‘geen zin had in weer een twitterban’ en omdat de tweet ‘kwaadwillig verkeerd wordt geïnterpreteerd’. Hij bleef daar wel bij benadrukken dat het wel degelijk een ‘interessant experiment’ zou zijn.

Somers: ‘Ware gelaat’

Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) noemde de berichten meteen ‘onversneden racisme van het ergste soort’. ‘Van Langenhove heeft één grote verdienste: hij toont keer op keer het ware gelaat van het Vlaams Belang. Mensen uitsluiten en stigmatiseren louter op basis van afkomst’, aldus Somers.

Ook N-VA-Kamerlid Theo Francken haalde uit naar het ‘warm en koud blazen’ van Vlaams Belang. ‘Voorzitter Tom Van Grieken nam eerder in een interview nog afstand van etnisch nationalisme, terwijl Van Langenhove nu een experiment wil met etnische Vlamingen. Wat is het nu? Ik geloof zelf heel sterk in het concept “Vlaming kan je worden”, gedeeld burgerschap en inclusief gemeenschapsdenken.’

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken wijst erop zijn beurt alleen op dat ‘de tweet is verwijderd’ en dat ‘huidskleur geen issue is voor het Vlaams Belang’. ‘En ik ken plekken waar “mensen die niet van kleur zijn” zijn, ook al is dat een dwaze uitdrukking, effectief beter wegblijven. Zoals de Blaarmeersen, Borgerhout, het strand bij hoogtij of Molenbeek.’