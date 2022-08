Burgemeester van Kiev Vitali Klitsjko en vrouw scheiden na huwelijk van 26 jaar

Vitali Klitsjko, de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad Kiev, en zijn vrouw Natalia hebben na een huwelijk van 26 jaar een punt gezet achter hun relatie. “Het is de wens van ons beiden”, zei de 51-jarige Oekraïner in een interview met de website Babel.

De 48-jarige Natalia verhuisde enkele jaren geleden al naar de Duitse stad Hamburg. “Al vele jaren hebben we verschillende interesses en leiden verschillende levens. Nu hebben we besloten om het officieel te maken”, zo reageerde Klitsjko.

Het tweetal heeft twee zonen en een dochter tussen 17 en 22 jaar. Ze traden in het huwelijksbootje in Kiev in april 1996.

De voormalig wereldkampioen in het zwaargewicht boksen is een van de belangrijkste gezichten van het Oekraïense verzet tegen Rusland.