Officieel: AA Gent heeft met Jens Petter Hauge nieuwe nummer tien beet

AA Gent was, na het uitvallen van Tarik Tissoudali, nog op zoek naar een aanvallende versterking en heeft die nu gevonden. De Buffalo’s huren de Noor Jens Petter Hauge voor een seizoen van het Duitse Frankfurt zonder aankoopoptie. Hauge zal het nummer tien dragen in de Ghelamco Arena.

De transfer zat er al even aan te komen is vandaag door AA Gent geofficialiseerd. De Buffalo’s nemen de Noor Jens Petter Hauge over van Europa League-winnaar Frankfurt. De Noor werd enkele jaren geleden nog opgepikt door AC Milan na enkele uitstekende prestaties bij het Noorse Bodø/Glimt. In Italië zat het Noorse talent vaker op de bank dan hem lief was, dus trok hij naar Frankfurt.

Maar ook in Duitsland was er vooral een rol als invaller weggelegd voor Hauge. Bij AA Gent hoopt de 22-jarige Noor zijn carrière weer te herlanceren. Hauge zal komend seizoen met het rugnummer tien op zijn rug spelen. AA Gent wist geen aankoopoptie te bemachtigen.