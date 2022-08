Griekenland bevestigt dood 5-jarig meisje en legt verantwoordelijkheid bij Turkije

De Griekse politie kondigde maandagavond aan 38 migranten, van wie het merendeel Syrisch, te hebben teruggevonden. Volgens de Verenigde Naties zaten ze al meerdere dagen vast op een eiland in de rivier de Evros, de natuurlijke grens tussen Turkije en Griekenland. “Onder dreiging van geweld, heeft Turkije hen gedwongen zich richting Griekenland te begeven”, bevestigde de minister in een verklaring tijdens een bezoek aan de regio.

Hij preciseerde dat 35 Syriërs en drie Palestijnen die zich op Turkse kant van de rivier bevonden, door de Turkse autoriteiten gedwongen waren zich naar het eiland te begeven.

“Volgens getuigen is een vijfjarig kind overleden op Turks grondgebied en dat is onfortuinlijk”, zei de minister. Hij liet weten dat de Griekse autoriteiten de hulp gaan inroepen van het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) zodat ze “het lichaam van het kind kunnen terugvinden op het Turks eiland en haar familie haar waardig kan begraven”, klonk het. Volgens de minister is de groep teruggevonden op een boot, zowat 4 kilometer van het Turks eiland in de Evros. Een zwangere vrouw zou zich onder de migranten bevonden hebben en is nu in het ziekenhuis.

Ngo’s en lokale media hebben er al enkele dagen voor gewaarschuwd dat de migranten op een illegale manier uit Turkije zijn gezet en zich bevonden op het eiland in de rivier Evros. De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties had opgeroepen tot “dringende maatregelen” om de migranten te redden.