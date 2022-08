Charly Musonda heeft nieuwe club beet: tweedeklasser Levante geeft gewezen toptalent nieuwe kans

Charly Musonda Jr. leek in de jeugdreeksen op weg om een absolute ster te worden in de voetbalwereld. Het zorgde er ook voor dat Chelsea onze landgenoot op zeer jonge leeftijd al wegplukte bij Anderlecht. Doorbreken op Stamford Bridge zat er weliswaar niet in. Mislukte uitleenbeurten, onder meer door enkele zware blessures, zorgden ervoor dat het contract van Musonda niet verlengd werd in Londen.

De nog altijd maar 25-jarige Musonda liet de supporters van Zulte Waregem even hopen op een stunttransfer, maar onze landgenoot liet meteen blijken dat hij enkel zijn conditie zou onderhouden aan de Gaverbeek.

Ongeveer een maand later heeft Musonda nu toch een nieuwe club gevonden. Na enkele weken op proef bij Levante, kondigde de Spaanse tweedeklasser zopas zijn komst aan. Musonda, die enkele jaren geleden al eens uitgeleend werd aan Real Betis, tekent bij Levante een contract tot 2024, met een optie op twee extra seizoenen.

