AA Gent plukt Jens Petter Hauge voor de neus van Standard en Anderlecht weg: “Spelen in de Europa League gaf de doorslag”

Jens Petter Hauge wil speelminuten sprokkelen bij AA Gent.De Buffalo’s hebben in de race om Jens Petter Hauge niet alleen buitenlandse maar ook Belgische clubs moeten afschudden. AA Gent toonde zich echter de snelste speler op de spreekwoordelijke bal. De 22-jarige Noorse aanvaller sprak immers ook met Ronny Deila, de coach van Standard. Uiteindelijk koos de spits van Eintracht Frankfurt die ook in de belangstelling stond van Anderlecht voor de Ghelamco Arena: “AA Gent speelt heel aanvallend voetbal en ze geven de spelers heel veel vrijheid. Dit systeem moet me echt wel liggen.”

“Toen AA Gent zich meldde, zat het gevoel meteen goed”, kijkt Jens Petter Hauge terug op enkele bijzonder hectische dagen. “De Belgische competitie is hoogstaand en de match met de stijl van de ploeg is ook perfect. Na het gesprek met de coach was ik overtuigd. AA Gent speelt dan ook heel aanvallend voetbal en ze geven de spelers heel veel vrijheid. Dit systeem moet me volgens mij echt wel liggen.”

Behalve een goed gesprek met Hein Vanhaezebrouck stak Hauge ook zijn licht op bij een landgenoot die actief is bij AA Gent: “Ik wist natuurlijk al wel dat de Belgische competitie een hoogstaand niveau heeft en dat sprak me toch wel aan. Natuurlijk sprak ik ook even met Andreas (Hanche-Olsen) en hij kon enkel maar positieve zaken vertellen over de club, het stadion en de fans.”

Toch was het niet zo vanzelfsprekend dat de jonge Noor die in oktober 2020 de overstap maakte van Bodo Glimt naar AC Milaan, voor de Buffalo’s zou tekenen: “Ik sprak ook met de Noorse coach van Standard, dat was een ernstige optie en zeker ook een interessante stap voor mijn loopbaan maar het vooruitzicht op de Europa League gaf de doorslag.”

“Ik ook had andere aanbiedingen uit andere liga’s en van andere Belgische clubs. Maar na het gesprek met de coach van Gent en overleg met mijn manager was ik overtuigd. Tuurlijk, het vooruitzicht van spelen in de Europa League was bepalend.

AA Gent doet er ondertussen alles aan om Hauge tijdig speelgerechtigd te krijgen voor de twee duels tegen Omonoia Nicosia: “Ik wil zoveel mogelijk wedstrijden op hoog niveau spelen”, klinkt Hauge bijzonder ambitieus. “Er komen nu twee belangrijke duels aan in de Europa League Play-offs. In de Jupiler Pro League kan ik nu ook uitkomen voor een voetballend elftal dat grote stappen zet in haar ontwikkeling. We willen aan de top meedraaien.”

Vervanger voor Tissoudali

Laat er geen twijfel over bestaan. Het Gentse clubbestuur hoopt met Hauge een waardige vervanger in huis te halen voor de geblesseerde Tarik Tissoudali en de gelijkenis met de Marokkaanse international is ook wel treffend: “Ik hou vanop de linkerflank te spelen zodat ik met rechts naar binnen kan komen. Ik creëer graag kansen voor mezelf of mijn ploegmakkers”, aldus Hauge die zowel bij AC Milan als Eintracht Frankfurt mooie dingen liet zien maar niet kon doorbreken.

Desondanks kijkt de Noor met een allesbehalve negatief gevoel terug op zijn vorige transfers: “Ik heb twee totaal verschillende maar fantastische seizoenen achter de rug. Ik heb veel meegemaakt en speelde heel veel mooie en grote matchen op een hoog niveau. Ik heb ongetwijfeld veel geleerd en wil dat nu ook tonen.”

“Eind vorige week besliste ik dat het beter was om Frankfurt te verlaten na een goed gesprek met de coach en technisch directeur van Eintracht”, aldus Hauge die vorige woensdag nog op de bank zat toen Europa League-winnaar Frankfurt het in de UEFA Super Cup opnam tegen Real Madrid. “Ik moet in Gent vooral genoeg speelminuten sprokkelen op mijn beste positie, zodat ik kan blijven evolueren.”