Ian (19) doet lugubere ontdekking wanneer hij voor eerste keer gaat magneetvissen: “Heeft dit met een onopgeloste zaak te maken?”

Een groep jongeren die erop uittrekt en per abuis menselijke resten ontdekt: het komt zo uit een thriller van Stephen King, maar Ian Salembier (19) en zijn vrienden maakten het ook echt mee. De feiten dateren van vrijdag 22 april, maar geraakten pas onlangs bekend. De Bruggeling ging die avond samen met zijn vriendin en enkele vrienden naar de Brugse Vesten om er te magneetvissen in de ringvaart.

Of met andere woorden: om er met een sterke magneet de bodem af te speuren naar verborgen schatten. “Het was mijn allereerste keer. We gingen naar de oevers ter hoogte van de toren tussen de Katelijnepoort en de Gentpoort, een plaats waar wel vaker naar metaal gevist wordt. Al na een kwartier had ik beet. We merkten meteen dat het een zwaar voorwerp was en moesten hevig trekken. Uiteindelijk hebben we het met onze armen in het water op het droge moeten sleuren”, vertelt Salembier.(Lees verder onder de foto)

Het was even schrikken toen er in het metalen kistje menselijke resten bleken te zitten. — © if

Het voorwerp bleek een munitiekistje, helemaal volgelopen met water. “Toen we het opendeden en het water eruit goten, kwamen geen kogels maar wel menselijke resten tevoorschijn: een hand en een arm, tot aan de elleboog. Daarvan waren alleen nog de botten overgebleven en ook was het kistje helemaal beschimmeld. Het moest dus al lange tijd in het water hebben gelegen”, zegt Ian, die niet panikeerde en onmiddellijk de politie verwittigde.

“De agenten namen het kistje mee voor onderzoek, maar al na vijf minuten waren ze terug om onze verklaringen op te nemen. Dan begon het door te dringen: wat is hier net gebeurd? Hoe kwam die hand hier terecht? Heeft dit te maken met een onopgeloste zaak?”

Kwajongensstreek

Maar uit navraag blijkt het verhaal heel wat minder luguber. Het parket onderzocht de zaak, maar seponeerde ze na tussenkomst van de wetsdokter. “Die stelde vast dat de kootjes aan elkaar vasthangen met een draad. Daaruit concludeerde hij dat ze afkomstig zijn van een anatomisch model, zoals je die weleens in scholen ziet”, vertelt Frank Demeester, persmagistraat bij het parket van Brugge. Geen sprake dus van moord, maar eerder van een kwajongensstreek of studentengrap. “En aangezien er geen misdrijf is gepleegd, werd de zaak geseponeerd.”

“Jammer voor ons verhaal, maar het belangrijkste is natuurlijk dat er niet echt een slachtoffer is gevallen”, reageert Ian, die na zijn eerste vondst nog meermaals ging magneetvissen. Zijn laatste vondst: een twintigtal publieke groene stoelen. “Vorige week op een goed halfuur opgevist. Jammer dat sommigen zo het plezier van anderen wegnemen. Daarnaast heb ik ook nog onder meer fietsen en een kogel uit het water gehaald. Maar nog meer lichaamsdelen, dat gelukkig niet.”