Ondanks kritiek zet Brussel door met nieuw mobiliteitsplan dat auto verder moet ontmoedigen: wat verandert er? Hoe kan je de stad wél nog vlot bereiken?

Stad Brussel is vanaf nu in stukken geknipt. Met de auto moet je voortaan via de vijfhoekige ringweg van punt A naar punt B. Na de zone 30, de tragere invalswegen, de geschrapte parkeerplaatsen en de slimme kilometerheffing het zoveelste plan met dezelfde bedoeling: de auto ontmoedigen, en de stad leefbaarder maken. “De visie van Vlaanderen op de hoofdstad als bestemming om te werken en verder niks, dat is compleet gedateerd.”