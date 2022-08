Hoe het neefje van een minister uitgroeide tot ‘The Unkillable Soldier’: “Eerlijk? Ik heb genoten van de oorlog”

Een militair kerkhof in de rand van Ieper, met enkele graven van mei 1915. Het had er één meer kunnen zijn. Met het opschrift : Adrian Carton de Wiart, neef van de Belgische minister Henri. Maar het staat er niet. Hij overleefde. En zou dat nog vaak doen. Dit is het verhaal van hoe Adrian Carton de Wiart in Flanders Fields meer werd dan ‘neef van’, hoe hij uitgroeide tot ‘The Unkillable Soldier’.