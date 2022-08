Twee weken na onheilspellend OCAD-rapport wordt Frontnacht-festival verboden: wat staat erin over de bands, en de organisator?

Het doorslaggevende OCAD-rapport over muziekfestival Frontnacht laat er geen twijfel over bestaan: de bands die er zouden optreden zijn stuk voor stuk gelinkt aan neonazisme. Bovendien zou een groep rond de beruchte Tomas Boutens instaan voor de beveiliging. Het OCAD houdt er rekening mee dat de organisatoren gelogen hebben over de neonazistische oriëntatie van het gebeuren.